Ieri sera è andata in onda a Striscia la Notizia la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli a Helena Prestes, battuta da Jessica Morlacchi durante la finale del Grande Fratello.

Un secondo posto che ha sorpreso molti, come sottolinea l’inviato del tg satirico di Canale 5, dato che tutti la vedevano vincitrice. “Ho pensato che se avessi vinto avrei potuto comprarmi una casa, e invece…”, ha detto la modella brasiliana. Poi, riferendosi alla sua relazione con Javier Martinez (insieme a lei pure durante la consegna del premio satirico), ha aggiunto: “Mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore”.

Incalzata da Staffelli, Helena ha rivelato anche le sue antipatie per gli inquilini della casa: “Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma”. E proprio su quest’ultima, riferendosi all’esultanza dopo la vittoria di Jessica, ha commentato: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici…”.

Staffelli, che in queste settimane ha portato avanti l’inchiesta sui gruppi fandom che pilotano i voti, le ha chiesto se Lorenzo Spolverato è stato protetto dal GF. “No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un “Grande Fratelliño”, ha risposto Helena.