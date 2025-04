I concorrenti di The Couple - Una vittoria per due già ufficializzati stanno facendo il giro dei programmi Mediaset per promuovere il nuovo reality show. Jasmine Carrisi è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, mentre Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono intervenuti da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Nessuno dei tre, però, ha spoilerato molto sul programma, che prenderà il via lunedì 7 aprile. Ilary Blasi, invece, sarà ospite della sua amica Silvia Toffanin a Verissimo (la puntata andrà in onda domenica pomeriggio) per la consueta promozione pre-debutto.

The Couple, diretta no stop come il Grande Fratello

Dal giorno successivo alla messa in onda della prima puntata, sarà possibile seguire l’avventura delle otto coppie da Mediaset Extra con la diretta no-stop quotidiana (anche su sito e app Mediaset Infinity) dalle 9 di mattina alle 6 della mattina successiva. Finestre live anche su La5 intorno alle 14, alle 19 e alle 2 di notte.

The Couple manterrà inoltre gli spazi del GF su Canale 5 dal lunedì al venerdì, con la mini-striscia in onda prima di Beautiful e il daytime alle 16:40 dopo Amici. Su Italia 1, invece, il reality si inserirà alle 13 tra Studio Aperto e Sport Mediaset, e alle 18,10 circa prima del notiziario della sera.

Le puntate serali condotte da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Simona Izzo e Luca Tommasini, saranno replicate su La5 24 ore dopo.

Tra i protagonisti ci saranno anche, oltre i tre sopracitati, Pierangelo Greco, Brigitta e Benedicta Boccoli, Thais Wiggers, Antonino Spinalbese, Irma Testa con sua sorella Lucia.