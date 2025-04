Lorenzo Spolverato è stato senza dubbio uno dei protagonisti, nonché una delle figure più controverse dell’edizione del Grande Fratello che si è appena conclusa. Frasi sconvenienti, lancio di oggetti, pugni al muro e alle porte hanno caratterizzato la permanenza del modello milanese nella Casa più spiata d’Italia. Per queste ragioni, in molti hanno fatto insinuazioni sul fatto che il concorrente venisse costantemente tutelato dagli autori.

Ieri sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha fatto riferimento al presunto trattamento di favore ricevuto da Spolverato durante la consegna del tapiro d’oro a Helena Prestes. L’inviato ha chiesto alla modella brasiliana: “Senta, ma dica la verità tra noi, ma Lorenzo Spolverato era protetto dal Grande Fratello?”. L’ex gieffina ha risposto: “No, secondo me lui era protetto da una forza che io non conosco. Se era protetto da un potere occulto? Magari da un Grande Fratellino”.

L’unico, invece, che avrebbe voluto Lorenzo realmente fuori dal GF è Alfonso Signorini che, dopo uno degli atteggiamenti controversi del concorrente, aveva tuonato: “Te lo voglio dire molto onestamente. Certi gesti anche aggressivi non sono piaciuti a nessuno. Fosse stato per me ti avrei squalificato, ma il Grande Fratello è più buono di me e ti ha offerto una seconda possibilità”.

Dopo aver ricevuto il tapiro da Striscia, Signorini aveva risposto alle domande di Staffelli proprio su Spolverato: “Gli atteggiamenti di Lorenzo? Posso dire che effettivamente in passato sono state squalificate delle persone per molto meno. Se resta perché dà tanto al programma? Può essere, non mi stupirei. Come ho già detto, dipendesse da me io lo squalificherei, un bel calcione dietro e via fuori. Cosa posso farci? Se dico ‘buttiamolo fuori’ e mi dicono ‘resta dentro’… Però posso capire, funziona, però sottolineo che io non sono d’accordo con questo”.