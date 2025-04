I fandom tossici hanno rovinato l’ultima edizione del Grande Fratello, manipolando costantemente le votazioni attraverso bot, VPN e mail rubate dal dark web. Ecco perché Mediaset ha deciso di correre ai ripari in vista dell’inizio di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che debutterà su Canale 5 lunedì 7 aprile. Nel nuovo programma, i telespettatori che intendessero votare potranno farlo esclusivamente tramite sms. Ma non solo.

The Couple, come si vota

Stando al regolamento del televoto, pubblicato sul sito ufficiale del reality, ciascun utente avrà a disposizione soltanto un voto per utenza. Basterà, infatti, mandare un sms al numero 477.000.4, tenendo conto dei quesiti che verranno man mano proposti nel corso del gioco: da “Chi vuoi eliminare?” a “Vota il tuo preferito”, passando per “Chi vuoi che entri?, “Chi vuoi che vinca?”, e così via. Televoto che costerà circa 0,16 Euro (IVA inclusa) e sarà raggiungibile dagli operatori TIM, Vodafone, WIND3, Poste Mobile, Iliad, COOP, HO, Kena e Very Mobile.

“Il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza sarà pari a 1 (uno) voto per ogni sessione di voto di durata inferiore alle 24 ore, 1 (uno) per ogni sessione di voto superiore alle 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti settimanali. […] I tempi di ricezione di tale messaggio di conferma dipenderanno dalla quantità di messaggi pervenuti al numero 477.000.4 per ciascuna Sessione di Voto. […] L’utente verrà avvisato del superamento del limite di voti espressi tramite SMS gratuito”.

Le eliminazioni non avverranno solo tramite televoto

Il regolamento di The Couple chiarisce inoltre che alcune eliminazioni possono avvenire anche direttamente con il voto degli abitanti della casa. Non a caso, ad oggi, la puntata finale prevede, per decretare la coppia vincitrice, un meccanismo diverso dal televoto. Potrebbero essere proposte al pubblico ulteriori sessioni di televoto per determinare alcune svolte narrative del programma. Alcune votazioni si apriranno, infatti, durante la puntata e si chiuderanno nella puntata successiva, mentre altre si svilupperanno unicamente nel corso della puntata di prime time. Infine, alcune sessioni di televoto potrebbero essere aperte e/o chiuse nel corso delle strisce quotidiane del programma, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16.30. Dunque, televoti flash a prova di fandom tossici e ossessionati.

“E’ severamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettano l’invio massivo di voti da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi che permettano l‘invio massivo automatizzato di voti”.