Micol Olivieri e Niccolò Centoni si sono conosciuti durante le riprese de I Cesaroni, dove interpretavano rispettivamente Alice e Rudy. Nel 2013, i due attori hanno partecipato in coppia a Pechino Express, esperienza che però sancì la fine della loro amicizia.

A distanza di diversi anni è stata Micol a spiegare bene cos’era successo: “Ci ho pensato a lungo, ma sono stanca di tutte le chiacchiere inutili che circolano sul mio conto da anni. Ora parlo io e spero di chiudere qui questa storia. Signora sì, ma scema no. Le discussioni di cui parla erano tipiche di un rapporto fraterno: siamo cresciuti insieme, come fratello e sorella. Quelle discussioni che – secondo lui – non sono state mandate in onda a Pechino Express… non esistono. Mi spiego meglio: non è stata tagliata una discussione, ma una frase molto grave che ha detto lui. E su cui io, per rispetto, scelgo di non entrare nel dettaglio. Avevo letto la sua dichiarazione ‘sarebbe stato meglio partire con un cane’, ma ho preferito non rispondere. Eravamo amici, lo consideravo quasi un fratellino, e la nostra amicizia è andata avanti anche dopo. […] Quando I Cesaroni sono finiti, io ero in dolce attesa. E proprio in quei momenti iniziavo a leggere nuove uscite da parte sua. Ogni volta che mi sposavo o aspettavo un figlio, arrivava puntuale una sua intervista. Quando qualcuno inizia a minare la serenità della mia famiglia, per me è fuori. E con lui ho chiuso lì”.

La risposta di Centioni non si fece attendere: “A Pechino Express lei mi trattava da scemo e io non replicavo, per educazione. Si scandalizza per la mia frase ‘meglio partire con un cane che con lei’, ma nessuno sa come mi trattava lei davanti alle telecamere: ‘Svegliati, deficiente, ma che sei rimbambito?’ e altro ancora. Tutte cose che la produzione ha deciso di tagliare, e potrei firmarlo col sangue. E riguardo al fatto che io abbia cercato visibilità usando il suo nome, beh… non ne avevo bisogno: ai tempi eravamo entrambi sulla cresta dell’onda“. E ancora: “L’ultima volta che ci siamo sentiti risale a otto anni fa, e adesso rispunta fuori con tutta questa storia? Forse è lei ad aver bisogno di tornare sotto i riflettori, magari per entrare in un reality. Vendere tè detox non dev’essere abbastanza… A me questa trovata sembra solo squallida. Sei l’influencer dei miei stivali”.

A distanza di quattro anni, Micol Olivieri e Niccolò Centioni si sono ritrovati al funerale di Antonello Fassari, e finalmente hanno fatto pace.