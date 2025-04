Primi screzi tra concorrenti all’interno della Casa di The Couple. Le due ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo si sono scambiate alcune confidenze e, parlando di Laura Maddaloni, la Barolo ha chiesto alla sua partner: “Non sei d'accordo con quello che ho detto? Io non riesco a tenermi dentro niente”. Thais le ha consigliato velatamente di non dare giudizi affrettati sugli altri: “Devi dire quello che pensi e credi, fai bene. Io non direi mai niente del genere perché secondo me non puoi giudicare una persona se non conosci tutta la sua storia. Io la lascio lì dove sta, non voglio problemi”.

La Wiggers crede che la Maddaloni, essendo una ex judoka, sia per natura una persona leale: “Essendo sportiva deve avere fair play, non può essere falsa. Nel poker ci sta che bluffi, nella lotta dai tutto ma non puoi essere sleale. Ci sono regole da rispettare, a maggior ragione visto che se le stanno dando”. Elena è invece di tutt'altro avviso, e pensa al contrario che la sua esperienza sul tatami possa aiutarla a prendersi gioco degli altri: “Nella lotta devi ingannare l'avversario. Quante volte si fanno le finte in questi sport? Si fanno tante volte...”. Entrambe concordano invece sul fatto che Irma e Lucia Testa, anche loro sportive, siano più sincere e trasparenti.

Anche la pugile di Torre Annunziata, dal canto suo, sta studiando i punti deboli delle coppie rivali. In sauna con Giorgia Villa, ha preso di mira Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Quest’ultimo ha confidato a Giorgia di essersi bloccato a un certo punto della prova. “Poverini, non è proprio il loro forte, vero? Forse hanno anche litigato un po' tra di loro?”, ha chiesto Giorgia in cerca di conferma. “Non lo so, non ho capito", ha detto Irma.