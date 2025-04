Kate Cassidy è tornata a parlare di Liam Payne, scomparso lo scorso 16 ottobre, e lo ha fatto nel corso del podcast On Purpose di Jay Shetty. La donna ha rievocato l’ultima conversazione con il fidanzato, ex membro degli One Direction, avvenuta poco prima che cadesse da un balcone del terzo piano dell’Hotel CasaSur del quartiere Palermo di Buenos Aires, in Argentina.

“L’ultimo giorno in Argentina, la mia auto era nel vialetto, e siamo tornati nell'hotel, abbiamo preso la mia valigia ed eravamo seduti sul divano. Ho continuato a parlare di quanto lo amo e di quanto significhi per me, e di quanto mi mancherà, e che non vedevo l'ora che tornasse già in Florida perché stavamo iniziando questo nuovo capitolo della nostra vita”.

Un momento interrotto inconsapevolmente dallo stesso Liam, che, sorridendo, le disse: “Kate, perderai il tuo volo. 'Kate, perderai il tuo volo. La tua auto è nel vialetto. Ti stai comportando come se questa fosse l’ultima volta che mi vedrai di nuovo”.

Nel corso dell’intervista, Kate ha condiviso anche il dolore provato durante la relazione, spesso sotto i riflettori e bersaglio di critiche: “Liam mi diceva: ‘Mi dispiace tanto…’, e io ero tipo, ‘Non mi interessa affatto cosa pensano le persone, perché ti amo’”. Poi ha concluso dicendo: “In un certo senso, penso che il modo in cui ci siamo salutati, sono così benedetto, ed è qui che ho il cuore in pace ... Non avrei voluto che fosse diverso. Sono così felice che abbiamo avuto quell'ultimo bel momento insieme”.