Le riprese della quinta stagione di Emily in Paris inizieranno a Roma. A partire dal prossimo maggio, se vi troverete nella Capitale potreste imbattervi in Emily Cooper (Lily Collins), Marcello (Eugenio Franceschini), Gabriel (Lucas Bravo) o in qualche altro personaggio della serie Netflix. Il primo ciak è previsto, infatti, nella città eterna, mentre durante l’estate cast e troupe si sposteranno in Francia.

Quale sarà la strada che Emily deciderà di percorrere? Al momento è ancora tutto da scoprire, ma nel finale della quarta stagione l’abbiamo lasciata in compagna del suo nuovo ragazzo italiano, Marcello, felice in giro per la sua nuova città ma ignara del fatto che il passato stava tornando prepotentemente a galla. Dopo aver accettato una proposta di lavoro, infatti, Emily ha deciso di restare in Italia ed ha anche affittato un appartamento, ignorando che Gabriel, dopo aver ricevuto le sue congratulazioni per la stella Michelin conquistata, ha capito di non poter fare a meno di lei e sembra intenzionato a raggiungerla a Roma.

Lei come reagirà nei ritrovarselo davanti? Per scoprirlo bisognerà aspettare l’uscita della quinta stagione, prodotta da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media, che sarà disponibile su Netflix entro quest’anno.