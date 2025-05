Uomini e Donne arriva in prima serata (era già successo in passato). Venerdì 30 maggio, infatti, andrà in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri (clicca QUI per le anticipazioni)

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela attraverso un Tweet: “Prima la scelta, poi il ‘Tradimento’. Uomini e Donne sbarca in prima serata su Canale 5 per l’ultima puntata stagionale. Venerdì 30 maggio trasmetterà la scelta del tronista Gianmarco Steri, a seguire la soap turca. Su Rai 1 la finale di Sognando Ballando”.

Mentre l’attuale stagione del dating show di Canale 5 si avvia alla conclusione, Maria De Filippi e il suo team sarebbero già al lavoro per selezionare i tronisti della nuova edizione, e tra questi, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, ci sarebbe anche un ex concorrente del Grande Fratello.

Ma chi è l’ex gieffino in questione? Stando ai rumors sul web potrebbe trattarsi di Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il modello milanese, reduce dalla fine della passionale quanto turbolenta storia d’amore con Shaila Gatta, potrebbe dunque rimettersi in gioco sul trono di Uomini e Donne. Al momento si tratta solo di una suggestione, e non esiste alcuna conferma al riguardo. Ma l’ipotesi che l’ex gieffino possa sbarcare alla corte della De Filippi stuzzica e non poco, visto che può contare dalla sua un gran numero di sostenitrici.

Tuttavia, intervistato da Fanpage.it, Lorenzo ha smentito il rumor circa il suo possibile approdo sul trono di Uomini e Donne: “Se mi hanno proposto il trono? No. Sotto il profilo professionale ci sono delle grandi opportunità che si stanno muovendo. Hanno riconosciuto i miei talenti e, lato Mediaset, si stanno muovendo cose molto interessanti. Non vorrei essere la classica persona che fa solo reality, sto puntando a qualcosa di più, qualcosa per cui ho studiato. Io sono diplomato in cinematografia e ho fatto diversi corsi di public speaking. Mi piacerebbe molto occuparmi di conduzione radiofonica, podcast e conduzione televisiva. Voglio fare un percorso diverso rispetto a quello dei classici reality”.