Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata de L’Isola dei Famosi, durante la quale Alessia Fabiani è stata eliminata al televoto e, nonostante la possibilità di rimanere in un’altra isola, ha deciso di tornare in Italia. Ci sono poi stati tre nuovi ingressi: Jey Lillo, Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis.

La quarta puntata del reality show condotto da Veronica Gentili è stata vista da 1.788.000 telespettatori, con uno share pari al 13,3%. Numeri in calo rispetto alla terza (1.891.000) e alla seconda puntata (2.049.000).

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 18 maggio pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, mercoledì 28 maggio 2025, su Rai1 Pretty Woman ha interessato 2.622.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.788.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 906.000 spettatori pari al 4.8% e Oltre il Paradiso 727.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere incolla davanti al video 1.024.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.730.000 spettatori (10.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 802.000 spettatori (5.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 859.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 la finale di Conference League – Betis-Chelsea ottiene 1.325.000 spettatori con il 7%. Sul Nove Like a Star raduna 417.000 spettatori pari al 2.4%.