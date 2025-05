Questa sera andrà in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il tronista romano ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Cristina Ferrara, con la quale la relazione procede a gonfie vele.

Dopo una prima paparazzata (clicca QUI), Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione di un utente che pare li abbia avvistati insieme in un locale a Salerno. Ed è qui che c’è stato il loro primo scatto social. La follower dell’esperta di gossip ha poi spiegato che Gianmarco e Cristina non si sono fatti vedere molto in giro perché la scelta non è ancora stata mandata in onda, ma che si amano tantissimo e stanno progettando di fare un viaggio insieme. Probabilmente si tratta di un regalo che lui ha fatto a lei.

Le parole di Gianmarco Steri prima della scelta

"Sto un po’ in ansia, ma bene. Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto finora. Ne sono contento, perché avrò la possibilità di uscire fuori con la ragazza che scelgo, sempre se mi dirà di sì! Rifarei tutto perché sono sempre stato molto spontaneo e vero. Non ho mai avuto l’idea di esagerare o fare qualcosa per piacere di più a qualcuno o per fare un po’ di show. Però ce l’ho un rimpianto, o forse un rimprovero: nel mio percorso da tronista sono uscite molte insicurezze mie. Questa continua ricerca di verità mi ha bloccato la conoscenza con le ragazze, in generale con tutte, dall’inizio fino ad oggi".

E su Cristina Ferrara e Nadia Di Diotato: “Con loro ho percepito due donne. Nei comportamenti, in ciò che mi dicevano, nelle reazioni. In tutto quello che hanno fatto, le ho stimate come persone. Se c’è una coerenza nel percorso che abbiamo fatto, non dovrebbe arrivare un “no”. Ma se dovesse arrivare, lo affronteremo. I problemi della vita sono altri”.