Myrta Merlino chiude la sua esperienza a Pomeriggio Cinque. A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela su Dagospia, il quale ha rivelato che dopo due anni il sodalizio tra la giornalista e il programma che fu di Barbara D’Urso è giunto ai titoli di coda. Candela ha poi aggiunto che la Merlino potrebbe sbarcare su Rete 4.

Ma chi prenderà il posto di Myrta? Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, Mediaset “sta inseguendo da mesi alcuni dei volti più in vista del panorama di La7, ma le risposte che sono arrivate a Cologno Monzese sono state tutte un gentilissimo ‘no, grazie’. Urbano Cairo ha blindato tutti. Non è escluso che la soluzione per il futuro sia in casa, più vicino di quanto si possa immaginare. Una scelta che permetterebbe di evitare i rischi di un nuovo innesto esterno e di premiare invece chi già conosce e rappresenta ‘lo stile Mediaset’”. Intanto, come anticipato da Candela, l'ipotesi più accreditata vede Myrta Merlino sbarcare su Rete 4 dove, potrebbe trovare maggiore aderenza al suo stile giornalistico.

Nel frattempo, dal 9 giugno, sarà Alessandra Viero a condurre Pomeriggio 5 News, versione estiva del contenitore pomeridiano. Volto noto del Tg5 e già al timone di Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi, la Viero guiderà l’approfondimento estivo con uno stile giornalistico più sobrio e ancorato ai fatti.