Angelo Famao ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi dopo una sola settimana di permanenza in Honduras. In un’intervista rilasciata a TvBlog, Lorenzo Tano ha svelato un retroscena sul cantante neomelodico.

“Il momento più duro che ho vissuto a L’Isola dei Famosi è stato verso il terzo-quarto giorno quando, durante la notte, ho avuto un crollo. C’è stata un’assenza di zuccheri che mi ha causato mal di testa e tachicardia. Solo in quella occasione ho dormito pochissimo, ma nel resto dei giorni è andato tutto molto bene e non ho sofferto la fame. Qualche retroscena? Quando si va a dormire arrivano animali di ogni tipo. Ad esempio Angelo (Angelo Famao, ndr) ha scoperto di avere, durante la prima serata, un granchio nell’intimo e si è subito spaventato. Lo stesso è accaduto a me, quando un granchio si è arrampicato sul mio mento. Al di là di questo, per me è stato tutto abbastanza tranquillo. Ci sono stati invece concorrenti che hanno sofferto la fame già dal primo giorno. Non mi sarei mai aspettato di vedere tutti quanti così sofferenti da subito”.

Lorenzo ha concluso: "Essere eliminato e venire a conoscenza che loro hanno deciso di uscire dal reality subito dopo, fa molto male perché questa era un’esperienza che io volevo veramente fare".