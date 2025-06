Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, durante la quale c’è stata una doppia eliminazione. Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis hanno però avuto l’opportunità di rimanere in gioco grazie all’Ultima Spiaggia, sulla quale resteranno per i prossimi giorni all’insaputa del resto dei naufraghi.

Per quanto riguarda gli ascolti, la quinta puntata del reality condotto da Veronica Gentili è stata vista da 1.728.000 spettatori con uno share del 13.3%. Dati dunque in linea con quelli della quarta puntata del reality, che aveva totalizzato il 13.3% di share, pari a 1.788.000 spettatori.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 4 giugno pubblicati da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, mercoledì 4 giugno 2025, su Rai1 Se scappi, ti sposo ha interessato 1.936.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.728.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 1.102.000 spettatori pari al 5.9% e Oltre il Paradiso 738.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 La guerra di domani incolla davanti al video 1.000.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.860.000 spettatori (11%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 848.000 spettatori (6.4%). Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No raggiunge 841.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 la semifinale di Nations League – Germania-Portogallo ottiene 1.137.000 spettatori (6.2%). Sul Nove Like a Star raduna 391.000 spettatori con il 2.3%.