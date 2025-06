Nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, a viale Mazzini si è già iniziato a parlare della kermesse canora più importante del nostro Paese.

A condurre la 76esima edizione del Festival sarà per il secondo anno consecutivo Carlo Conti, che si occuperà anche della direzione artistica. Se per i cantanti in gara ci sarà ancora da aspettare, per quanto riguarda le date sono in arrivo importanti novità.

A differenza delle ultime edizioni, infatti, il Festival di Sanremo 2026 subirà uno slittamento, e non sarò trasmesso nei primi giorni di febbraio, bensì tra il 24 e il 28 dello stesso mese. Le ragioni sono legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si svolgeranno dal 2 a 22 febbraio 2026. Per questo motivo è stato deciso di posticipare l’inizio del Festival a dopo la fine dei giochi olimpici, che la Rai seguirà interamente.