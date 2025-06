Rosa Di Grazia, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata al poscast BerAlive, e ha svelato di aver sofferto di depressione dopo la fine del talent show di Canale 5.

“Amici è un’esperienza molto forte che ti prende e che ti forma personalmente e artisticamente. Sei catapultato in una bolla e allo stesso tempo trascorri dei mesi in quella bolla e poi vieni catapultata nuovamente nel mondo reale. Ho vissuto un periodo di depressione, sono stata male, ma non perché sia stata l’esperienza a farmi del male, perché è stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché poi ce ne sono state anche altre fortunatamente. E io devo solo dire grazie a quell’esperienza. Però è normale che sono stata catapultata in un’altra realtà, insomma tutto l’insieme….

Poi appunto c’è stata la questione amorosa, il fatto di non fare più la routine di tutti i giorni (all’epoca il suo fidanzato era Deddy, ndr) quindi svegliarsi, vai a danza, vai in sala, fai quello, la sera vai a letto, devi riprendere, ristabilire la tua vita da capo. Quindi c’è voluto un pochino a riprendermi, lo ammetto, i miei genitori sanno di cosa sto parlando. Poi ho reagito, mi sono ascoltata e ho vissuto tutto quello che dovevo vivermi. Dovevo stare male? Okay, stavo male, poi però dovevo reagire”.

E in merito al Grande Fratello, Rosa Di Grazia, ha anche commentato la scelta dalla collega Shaila Gatta di partecipare al reality show, e ha negato la possibilità che lei stessa possa prenderne parte in futuro: “Se farei il Grande Fratello come ha fatto Shaila? Ti dico la verità, no, non lo farei. Non avrei paura di stare chiusa, quello lo supererei. Io con Amici poi ho vissuto un’esperienza simile, perché nella mia edizione siamo stati chiusi senza contatti per via del Covid. Al GF non mi sentirei utile. Io ad Amici sapevo di avere le mie cose da fare, non che mi sveglio e devo fare liti e dinamiche”.