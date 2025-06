La tensione a L’Isola dei Famosi cresce con il passare dei giorni. Nelle ultime ore, una piccola diatriba tra Mirko Frezza e Teresanna Pugliese ha anche scatenato la reazione dei telespettatori.

I due naufraghi hanno discusso in merito la pulizia della pentola utilizzata per cuocere il riso. Ad iniziare è stato Mirko, che ha chiesto di pulirla meglio per evitare di contrarre qualche malattia: “Oggi dobbiamo lavare bene le pile perché le pile vanno lavate bene, sennò ci pigliamo l’epatite C. Ci abbiamo lasciato il riso ieri sera”. Teresanna ha reagito cercando di ricordare al suo compagno d’avventura che, nelle condizioni in cui vivono, non si può effettuare una pulizia più approfondita: “Mirko ma che dici? Hai capito in che stato viviamo? Nella natura, igiene quasi zero…”. L’attore romano ha proseguito: “Eh, ma l’epatite C è brutta…”. “Ma che epatite C, tu la tieni in testa!”, ha replicato la Pugliese.

A far però infuriare i telespettatori è stata la reazione di Mirko al commento di Loredana Cannata, la quale ha sottolineato che tutti i naufraghi dovrebbero pulire le pentole. “No, io non la lavo! Mi rifiuto proprio – ha detto Frezza -. È una roba da donne, dai così ti piace così parti. hai voluto questo gioco e te lo do. Roba donne fatelo voi, sono sessista”.

Il tono del naufrago era chiaramente scherzoso, tanto che Teresanna ha risposto: “Sessista però le rompi le scatole ‘il riso così, il pesce così, il caffè, la pentola…’ Uuuh!”.