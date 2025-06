Perla Vatiero è stata una delle protagoniste della stagione televisiva 2023-2024 targata Mediaset. Prima la partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Mirko Brunetti, al termine della quale i due si sono lasciati (lei ha frequentato per alcuni mesi il tentatore Igor Zeetti), poi l’ingresso nella Casa del Grande Fratello, dove ha ritrovato proprio il suo ex fidanzato con il quale, al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini (nel quale ha trionfato avendo la meglio su Beatrice Luzzi), è tornata insieme. Tuttavia, ad agosto 2024 i due ex gieffini hanno annunciato la rottura definitiva, gettando nello sconforto i loro numerosissimi fan.

A distanza di quasi un anno dalla fine della storia d’amore tra i Perletti, Mirko Brunetti ha ritrovato l’amore con Silvia Ghio, che ha conosciuto frequentando un’accademia di recitazione a Roma, mentre Perla Vatiero, al netto delle voci circa presunti flirt, è tutt’ora single. A parlarne è stata proprio lei stessa, quando ha risposto ad una domanda di una fan su Instagram: “Se mi interessa qualcuno? Questa è una domanda un po’ complicata... No dai, scherzo. Non frequento nessuno, non mi interessa nessuno in particolare, e vivo lo stesso bene, non sono alla ricerca di un uomo, non sono alla ricerca di un fidanzato, mi godrò la mia estate e forse è una cosa che non ho mai fatto. Starò con le mie amiche, darò priorità al lavoro perché mi aspetta un luglio abbastanza intenso, e poi se arriva arriva… Sapete che io sono molto complicata quindi faccio fatica a trovare qualcuno che susciti il mio interesse. Poi se devo frequentare qualcuno è perché realmente deve essere interessante”.