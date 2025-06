Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, durante la quale ci sono state due eliminazioni, quella di Mirko Frezza e di Ahlam El Brinis. Inoltre, i nervi si sono fatti sempre più tesi sull’Isola e durante una prova è scattata una rissa tra Dino Giarrusso e Omar Fantini.Per quanto riguarda gli ascolti dell’ottava puntata, il reality show condotto da Veronica Gentili è stato visto da 1.684.000 telespettatori con uno sgare pari al 14.4% di share, segnando un nuovo calo rispetto alla punta precedente.

Di seguito i dati Auditel della serata di mercoledì 18 giugno 2025 pubblicati da Davide Maggio:

"Nella serata di ieri, mercoledì 18 giugno 2025, su Rai1 Lo sposo indeciso ha interessato 2.281.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale5 l’Isola dei Famosi ha conquistato 1.684.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 956.000 spettatori pari al 5.8% e Oltre il Paradiso 710.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Monterrey-Inter incolla davanti al video 974.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.617.000 spettatori (11.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 876.000 spettatori (7.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 599.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Armageddon – Giudizio finale ottiene 353.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Like a Star raduna 380.000 spettatori (2.6%)".