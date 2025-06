A cura di AdnKronos

Un tentativo di fuga in pieno stile Prison Break. Un detenuto di 32 anni ha cercato di fuggire dalla prigione scavando un tunnel nel muro della sua cella, ma la ‘missione’ si è rivelata un disastro quando è rimasto incastrato nella cavità che lui stesso aveva creato. È accaduto in Brasile nella prigione di Rio Branco.

Il protagonista della vicenda, Alan di 32 anni, avrebbe trascorso diversi giorni a scavare utilizzando, come lui stesso ha dichiarato, “un manico di scopa e un chiodo”. Una volta soddisfatto del buco creato, ha aspettato un momento di distrazione delle guardie carcerarie per mettere in atto la fuga.

Ma qualcosa è andato storto. Alan, infatti, avrebbe sottovalutato le dimensioni del proprio corpo, rimanendo così bloccato all’interno del tunnel da lui stesso creato. Le guardie, dopo il tentativo di fuga, hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con un martello pneumatico per liberare il detenuto dal buco. Dopo alcune ore, il detenuto è stato estratto con cautela senza riportare nessuna ferita.