A cura di AdnKronos

Marge Simpson è morta? È un vero e proprio colpo di scena quello che sta mettendo in allarme i fan della celebre serie televisiva, che va in onda su Italia 1 e racconta le avventure dei Simpson, la famiglia gialla più amata dalla televisione.

Nell’ultimo episodio della 36eima stagione uno dei protagonisti più amati della serie muore. Si tratta proprio di Marge Simpson, la mamma di Bart, Lisa e Maggie, moglie di Homer. Ma è davvero così? La spiegazione c’è.

La scena, che raffigura Marge su una nuvola direttamente dall’aldilà, sarebbe infatti una proiezione futura. Un salto temporale che non intacca, per nessun motivo, la narrazione presente. È stata una scelta degli autori che spinge a riflettere sulle responsabilità adulte.

L’episodio, intitolato 'Estranger Things', esplora un futuro in cui Bart e Lisa si sono allontanati, Homer vive ancora nella casa di famiglia e Lisa torna a Springfield da adulta affermata. Durante la puntata, si scopre che Marge è morta prima di Homer. La lapide recita: "Amata moglie, madre e insaporitrice di braciole".

Le cause della morte non vengono spiegate, ma la sequenza si carica di emotività con la scoperta, da parte di Bart e Lisa, di un messaggio postumo lasciato da Marge. Nel video, la madre invita i suoi figli a restare uniti, nonostante le difficoltà. La scena si chiude con un tocco ironico: Marge, che in vita sognava di ritrovare Homer in paradiso, pare invece aver trovato compagnia in Ringo Starr, suo amore adolescenziale.