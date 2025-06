A cura di AdnKronos

Brad Pitt derubato. È stata svaligiata la casa dell'attore nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles. Il colpo, che sarebbe stato messo a segno da tre persone, sarebbe avvenuto mercoledì intorno alle 22:30, secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

Pitt non era in casa in quel momento. Non è chiaro se invece fosse presente la sua ragazza, Ines de Ramon. Gli investigatori hanno riferito a NBC News che i ladri hanno scavalcato la recinzione anteriore per entrare e che hanno rubato una quantità imprecisata di oggetti. Già diverse celebrità hanno visto le proprie case nell'area di Los Angeles scassinate negli ultimi anni. Tra queste, l'ex fidanzata di Pitt, Jennifer Aniston, così come le coppie formate da Nicole Kidman e Keith Urban e Tom Hanks e Rita Wilson. Non è chiaro se i furti siano collegati.