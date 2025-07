A cura di AdnKronos

Chiara Ferragni è diventata zia per la seconda volta. È nata Lea, la secondogenita di sua sorella Francesca, già diventata mamma di Edoardo nel 2023. "Benvenuta al mondo, Lea, Sono così fiera di essere zia per la seconda volta", è il messaggio che scrive Chiara Ferragni condividendo i primi scatti con la neonata, in ospedale. Shorts di jeans e maglia grigia, l'imprenditrice digitale dà il dito alla piccolina e poi pubblica due foto in cui la tiene in braccio, tra cui un selfie.

Anche i genitori hanno immortalato l'arrivo della seconda figlia. Sui social la prima foto della famiglia al completo, mamma Francesca Ferragni, papà Riccardo Nicoletti, insieme ai figli Edoardo e Lea, e poi il racconto delle ore in ospedale a Milano: il primo 'abbraccio' tra fratelli, mamma e figlia che dormono, il primo sushi dopo il parto. "Andiamo a casa", scrive Francesca Ferragni, mentre Riccardo Nicoletti ringrazia per tutti i messaggi d'amore ricevuti.

In ospedale per vedere la piccola anche la terza sorella Ferragni, Valentina. "Zia per la quarta volta", scrive su Instagram, pubblicando uno scatto in cui - con le lacrime agli occhi - tiene in braccio la piccola Lea. Valentina è infatti già zia di Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez, oltre che di Edoardo, primogenitori di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.

Non mancano poi gli scatti di Marina Di Guardo, mamma delle tre sorelle Ferragni, che grazie a Lea è diventata nonna per la quarta volta.