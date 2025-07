A cura della Redazione

Treni storici in giro per l’Italia”: ottimi ascolti su LA7 per le prime due puntate

Prosegue con grande successo il percorso del programma “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, condotto da Stefania Capobianco e trasmesso su LA7 la domenica mattina alle ore 11:45.

Dopo il positivo esordio della scorsa settimana, la puntata andata in onda domenica 6 luglio ha registrato un ulteriore miglioramento, raggiungendo 157.000 spettatori con uno share del 1,9%, in crescita rispetto all’1,4% della puntata precedente.

Si conferma così, per la seconda domenica consecutiva, il primato del programma rispetto agli altri contenuti mattutini della domenica su LA7.

Questo risultato sottolinea l’interesse del pubblico verso un programma televisivo di qualità, che coniuga narrazione, cultura del territorio e valorizzazione del patrimonio ferroviario italiano. Una formula che, grazie alla conduzione elegante e appassionata di Stefania Capobianco a alla partecipazione straordinaria del DG della Fondazione FS Italiane Ing. Luigi Cantamessa, si sta rivelando vincente anche nel periodo estivo.