Manca davvero poco all’annuncio ufficiale del cast della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre talent show condotto da Carlo Conti. Come di consueto, l’attesa cresce mentre si moltiplicano le indiscrezioni sui nomi dei vip che saliranno sul palco quest’anno.

Secondo una lista stilata da Affari Italiani, sono ben nove i nomi femminili “a un passo dalla firma”, mentre solo tre quelli maschili, anticipati dallo stesso portale. Un bilancio insolito, se confrontato con le precedenti quattordici edizioni, nelle quali si è sempre cercato di mantenere un equilibrio numerico tra uomini e donne nel cast.

Tra i tre uomini spiccano il comico Beppe Quintale, il ballerino Samuel Peron e l’ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian. Il fronte femminile, invece, è particolarmente ricco e variegato: dalla prima Miss Italia di colore, Denny Mendez, alla conduttrice Milena Miconi, dalla cantante Manuela Villa alle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Shaila Gatta e Maria Monsè. Ci sarebbe poi secondo Dagospia anche l’ex conduttrice Sabina Stilo e, stando alle anticipazioni di Gabriele Parpiglia, pure le cantanti Mavi e le Donatella (le gemelle Provvedi).Inoltre, non manca la curiosità intorno a Patrizia Pellegrino, la showgirl napoletana che da anni tenta di entrare nel cast. Nel 2022 aveva confidato la sua delusione per non essere stata scelta, ma ha promesso di non arrendersi: “Al provino ho ricevuto i complimenti da tutti. Ammetto che stavolta ho pianto, ma ci riproverò!”.