Prima ancora che Temptation Island 2025 iniziasse, la coppia formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi è stata al centro di numerose indiscrezioni e sospetti, che hanno infiammato il dibattito sui social e nel mondo del gossip. Alcuni esperti, influencer e testate hanno ipotizzato che la loro relazione sia stata costruita ad arte, con l’obiettivo di utilizzare il reality come trampolino di lancio per una carriera da influencer.

Coppia “fake” studiata a tavolino?

Secondo alcune segnalazioni, tra cui quelle rilanciate da Deianira Marzano, la coppia avrebbe pianificato ogni dettaglio prima di entrare nel programma. Secondo questa versione, Rosario avrebbe dovuto interpretare il fidanzato tentato dalle single, mentre Lucia la ragazza ferita dai suoi comportamenti, in modo da alimentare drammi e discussioni utili per guadagnare follower e sponsorizzazioni. Un episodio in particolare, riportato da Vanity Fair, racconta di Lucia che avrebbe contattato una clinica estetica per costruirsi un’immagine da aspirante influencer, aumentando così i sospetti sulla sua autenticità.

La replica della sorella Bad Barbie

A queste accuse ha risposto con decisione la sorella di Lucia, la rapper Bad Barbie, che su TikTok ha smentito categoricamente tutte le insinuazioni. Secondo lei, la redazione di Temptation Island è troppo attenta e selettiva per accettare concorrenti con relazioni finte. Bad Barbie ha invitato i fan a non credere a tutto ciò che si legge sui social, sottolineando come molte accuse nascano da ignoranza e invidia. «Se Pinco Pallino dice che io sono mora, allora non significa che lo sono. Bisogna avere basi per fare certe affermazioni. La redazione non è folle da prendere una coppia falsa», ha detto.

Le parole di Raffaella Mennoia

A rafforzare questa versione ci sono anche le dichiarazioni di Raffaella Mennoia, autrice del programma, che ha spiegato come durante i provini emergano inevitabilmente eventuali finzioni. Se una coppia non è autentica, prima o poi verrà smascherata e non potrà proseguire nel programma.

Rosario Guglielmi e i pregiudizi social

Durante la trasmissione, Rosario si è distinto per una gestione più matura e pacata dei propri sentimenti, evitando scenate di rabbia e drammi che hanno caratterizzato altri fidanzati. La sua commozione e la scelta di non forzare la convivenza con Lucia hanno colpito positivamente molti spettatori. Tuttavia, questo atteggiamento ha dato origine a illazioni sulla sua presunta omosessualità, basate su stereotipi che associano sensibilità a orientamento sessuale. Anche la cognata di Rosario ha risposto in modo ambiguo a questi commenti, con un “mah” e una risata, lasciando il dubbio aperto.

Rosario avvistato in Romagna: “E’ uscito dal programma da solo”

Nel frattempo, in una segnalazione inviata a Deianira Marzano si vede Rosario da solo al Mambo, un noto locale di Milano Marittima. “Era con degli amici – si legge -. Molto probabilmente è uscito da solo”.