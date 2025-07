La macchina organizzativa di Ballando con le Stelle si è ufficialmente rimessa in moto, e i primi nomi del cast della nuova edizione iniziano a circolare con sempre maggiore insistenza. Tra indiscrezioni, conferme e strategie editoriali, due protagoniste della prossima stagione hanno già firmato il contratto e si preparano a scendere in pista con Milly Carlucci: Andrea Delogu e Francesca Fialdini, entrambe volti noti della Rai.

Le prime due concorrenti ufficiali

Andrea Delogu, già citata in precedenti anticipazioni, sarà una delle protagoniste più attese del sabato sera di Rai1. Per la conduttrice di La Porta Magica, si tratta di un momento d’oro, e la partecipazione a Ballando potrebbe essere l’occasione giusta per capitalizzare l’impennata di popolarità ottenuta negli ultimi mesi.

Accanto a lei, un’altra figura di punta del palinsesto Rai: Francesca Fialdini, conduttrice di Da Noi… A Ruota Libera, inizialmente data per uscente dai palinsesti domenicali. Secondo indiscrezioni lanciate da Dagospia e confermate da fonti come Giuseppe Candela, la sua trasmissione rischiava la chiusura per far spazio a Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. Ma alla fine è stato tutto confermato, e la Fialdini non solo resta nella fascia post-Domenica In, ma conquista anche il sabato sera di Rai1 con Ballando.

Fabio Fognini terzo nome confermato

A completare il terzetto dei primi concorrenti ufficiali c’è Fabio Fognini, ex tennista e marito di Flavia Pennetta. La notizia è stata rivelata da Davide Maggio attraverso le sue Instagram stories, confermando l’entrata nel cast di uno sportivo molto amato ma spesso al centro di polemiche. La sua partecipazione promette di portare pepe alla competizione.

I nomi in trattativa

Il resto del cast è ancora in via di definizione, ma le trattative sono in corso. Milly Carlucci starebbe corteggiando diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Tra i super papabili:

Piero Marrazzo , ex politico e giornalista

, ex politico e giornalista Martina Colombari , attrice ed ex Miss Italia

, attrice ed ex Miss Italia Elettra Lamborghini , cantante e personaggio televisivo

, cantante e personaggio televisivo Rosa Chemical , noto per le sue performance eccentriche

, noto per le sue performance eccentriche Chanel Totti , figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti

, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti Barbara d’Urso, il ritorno in Rai?

Tra le guest star, in qualità di “ballerine per una notte”, sarebbero già state contattate e avrebbero detto sì: Francesca Pascale e Belén Rodriguez.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia quindi carica di sorprese e grandi nomi. Milly Carlucci, ancora una volta, sembra intenzionata a costruire un cast all’altezza delle aspettative del pubblico del sabato sera.