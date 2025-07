La ventesima edizione di Ballando con le Stelle parte con un annuncio in grande stile: la prima concorrente ufficiale è la signora Coriandoli, iconico personaggio creato da Maurizio Ferrini. Il volto amatissimo della televisione italiana è stato svelato dai profili social del programma con un simpatico video-annuncio che ha subito conquistato il pubblico.

La signora Coriandoli è un personaggio comico che ha debuttato in TV oltre trent’anni fa, diventando simbolo di un'ironia surreale e teneramente pungente. Dopo essere tornata sotto i riflettori grazie a Fabio Fazio, che l’ha voluta al "Tavolo" di Che Tempo Che Fa, ora è pronta a scendere in pista con un ballerino professionista, seguendo il filone dell’inclusività che Ballando abbraccia ormai da tempo.

Chi sono gli altri vip in lizza?

Secondo quanto riportato dal sito Hit, sono molti i nomi attualmente in trattativa o dati per certi per questa edizione. Ecco l’elenco aggiornato dei possibili concorrenti:

Confermati:

Andrea Delogu

Francesca Fialdini

La signora Coriandoli (Maurizio Ferrini)

Dati per certi o in forte trattativa:

Fabio Fognini (anticipato da Davide Maggio)

(anticipato da Davide Maggio) Pierluigi Pardo

Anna Safroncik

Eleonora Pedron

Nancy Brilli

Marcella Bella

Martina Colombari

Chanel Totti

Piero Marrazzo

In forse:

Flavio Insinna (che ha smentito pubblicamente, forse per sviare l’attenzione)

Non confermati o esclusi al momento: