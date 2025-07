A distanza di due anni dalla fine della loro relazione, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli tornano al centro dell’attenzione mediatica. I due ex allievi di Amici 21 sono stati avvistati insieme in Sicilia, e sui social si rincorrono le voci di un possibile riavvicinamento sentimentale.

Come molti ricorderanno, dopo la conclusione del talent show di Maria De Filippi, Cosmary – inizialmente legata ad Alex Wyse durante il programma – ha vissuto una relazione con Nunzio, ballerino di latino-americano. La loro storia aveva appassionato i fan, ma dopo alcuni mesi d’amore, la coppia aveva annunciato la separazione.

Negli anni successivi, entrambi si sono dedicati alle loro carriere professionali. Di recente, Nunzio è anche tornato sotto i riflettori per la sua partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, anche se la sua avventura in Honduras è durata solo pochi giorni.

A rilanciare il gossip è stata Deianira Marzano, che ha pubblicato una segnalazione ricevuta da una fan che avrebbe visto i due insieme in Sicilia. Secondo l’influencer ed esperta di gossip, non si tratterebbe solo di un incontro casuale: ci sarebbe stato un vero e proprio ritorno di fiamma, anche se al momento la notizia non ha ancora ricevuto conferme ufficiali dai diretti interessati.

Né Nunzio né Cosmary hanno infatti commentato pubblicamente la situazione, lasciando i fan in sospeso tra curiosità e speranza. Sarà davvero ricominciata la loro storia d’amore?

In attesa di conferme, i social sono già in fermento, e non resta che vedere se la coppia deciderà di uscire nuovamente allo scoperto.