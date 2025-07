Durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, il giornalista Alessandro Cisilin ha fatto una sorpresa alla sua ex compagna Beatrice Luzzi, entrando nella Casa per un incontro particolarmente toccante. I due si sono lasciati andare alla commozione, condividendo parole sincere e affettuose che hanno emozionato i telespettatori.

Perché è finita tra Beatrice e Alessandro?

In un’intervista rilasciata a DiPiù TV, Cisilin ha spiegato con grande lucidità e sensibilità i motivi della fine della loro relazione: “Crescere i nostri figli, con tutte le responsabilità e le difficoltà che fanno parte della vita di ogni famiglia, ci ha distolto dalla nostra coppia. Ci siamo persi, e quando ne abbiamo preso consapevolezza abbiamo deciso di andare a vivere in due case diverse, ma comunque di continuare a essere uniti nella crescita dei nostri figli”.

Lontani sentimentalmente, ma vicini come genitori e come persone, i due hanno mantenuto una relazione fondata sul rispetto e sulla condivisione degli stessi valori familiari. Cisilin ha inoltre espresso tutto il suo affetto per Beatrice, sottolineando quanto lui e i figli siano orgogliosi di lei: “La seguiamo sempre in tv. Siamo molto orgogliosi di lei e non capiamo come mai la sua bontà d’animo non arrivi agli altri inquilini. Però Beatrice è una persona forte, è davvero una donna speciale e lo sta dimostrando”.

Il messaggio di Beatrice per il compleanno di Alessandro

Oggi, in occasione del compleanno di Alessandro, Beatrice Luzzi ha scelto di celebrarlo pubblicamente con un messaggio commovente pubblicato su X (ex Twitter): “Auguri di cuore Alessandro. Sei un papà straordinario. E sei stato un compagno raro: mai competitivo né possessivo, mi hai dato libertà e fiducia. Sei una di quelle rare persone che, di fronte a un imprevisto, pensa sempre bene prima che male. Sei un gran signore. Lunga vita!”.

Una storia di rispetto e affetto che resiste nel tempo

Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin continuano a dimostrare una profonda stima e affetto reciproco. Il loro rapporto è oggi un esempio raro di complicità e rispetto, fondato sull’amore per i figli e su un legame umano che non si è mai spezzato.