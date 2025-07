Stasera su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia che continua a registrare ascolti da record, appassionando milioni di telespettatori con le intricate vicende amorose delle coppie protagoniste.

La coppia al centro dell’attenzione: Simone Margagliotti e Sonia Barrile

Tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione c’è sicuramente la coppia formata da Simone Margagliotti e Sonia Barrile. Dopo sei anni di relazione e cinque di convivenza, i due sono arrivati sull’isola delle tentazioni con l’obiettivo di capire se il loro rapporto, ormai giudicato “piatto”, possa avere ancora un futuro.

Le confessioni di Simone: tradimenti e dubbi

Nel corso delle prime puntate, Simone aveva già lasciato trapelare alcune confessioni pesanti, ammettendo qualche tradimento nei confronti di Sonia: “Nella vita nessuna donna mi ha rifiutato. Ne ho avute tante tante tante... Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona”. Parole che avevano già messo a dura prova la fiducia della sua compagna.

Il tradimento confermato: incontri ravvicinati nel villaggio

Stasera, però, la situazione si fa ancora più tesa. Secondo gli spoiler rilanciati da Dagospia, il personal trainer di Modena non riuscirà a trattenersi e avrà un incontro ravvicinato con una tentatrice del villaggio, ma non sarà con Eva, la single con cui si era avvicinato inizialmente. Per Sonia sarà una conferma dolorosa, la prova definitiva che il tradimento non è solo un ricordo lontano, ma un fatto sotto i suoi occhi.

L’indiscrezione social: Simone verso Torino e la tentatrice Rebecca

A complicare ulteriormente la situazione, nelle ultime ore è trapelata una nuova indiscrezione social: Simone sarebbe stato avvistato alla stazione Tiburtina di Roma mentre prendeva un treno diretto a Torino, presumibilmente per andare a trovare la tentatrice Rebecca, altra protagonista del reality. Questo ha fatto subito ipotizzare che la coppia possa aver lasciato il programma separata e che Simone abbia già iniziato una nuova relazione con Rebecca.

Cosa succederà a Temptation Island?

Il pubblico di Temptation Island è ora con il fiato sospeso: come reagirà Sonia di fronte a questa nuova, amara realtà? Riuscirà a superare questo duro colpo o deciderà di chiudere definitivamente il capitolo con Simone?

La puntata di stasera promette scintille e sarà senza dubbio uno dei momenti più intensi di questa stagione di Temptation Island.