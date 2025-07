Shaila Gatta, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, torna sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Dopo aver chiuso definitivamente la relazione con Lorenzo Spolverato, conosciuto proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, la ballerina sembra aver deciso di voltare pagina.

La storia con Lorenzo ha appassionato e diviso i fan per tutta la durata del reality show, con momenti di grande intensità alternati a discussioni e dubbi. La separazione è stata ufficializzata durante la finale del Grande Fratello, durante la quale Shaila ha sorpreso il pubblico annunciando la fine della relazione. Da quel momento, i due hanno preso strade diverse, senza possibilità di riconciliazione.

Sul fronte professionale, la Gatta è impegnata nella sua carriera e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent show dedicato all’arte dell’imitazione.

Gossip: possibile nuovo interesse per Michael Folorunsho?

A tenere banco nelle ultime ore è una voce che vede Shaila Gatta al centro di un nuovo gossip amoroso. A rilanciare la notizia è stato l’esperto di cronaca rosa Amedeo Venza, che ha riferito di una presunta frequentazione tra la ballerina e Michael Folorunsho, calciatore di proprietà del Napoli ma vicinissimo al trasferimento al Cagliari.

Il pettegolezzo nasce da alcune foto social che mostrano i due nello stesso luogo, facendo ipotizzare un legame più che amichevole. Tuttavia, Shaila ha smentito in modo scherzoso la relazione, rispondendo ai follower: “A detta di alcuni in una settimana ne avrò cambiati almeno sei. In un mese 24. Meno male che mi avvertono altrimenti perdo il conto”.

Per ora, quindi, nessuna conferma ufficiale su un nuovo amore per Shaila Gatta, che preferisce mantenere la riservatezza e concentrarsi sulle sue prossime sfide professionali.