Ospite di Dimmi di Te, il format ideato e condotto da Lorella Cuccarini, Chiara Bacci, ballerina di grande talento e volto noto di Amici 24, si è raccontata in un’intervista sincera e ricca di emozioni. Dalla passione per la danza, ereditata da mamma e nonna, alle prime difficoltà nel mondo della televisione, Chiara ha ripercorso il suo percorso fino alle offerte lavorative ricevute dopo il talent.

L’ingresso inaspettato ad Amici

Il suo ingresso nel programma più seguito d’Italia non è stato programmato. “Ho sempre guardato Amici ma non ho mai pensato di provarci – racconta –. L’anno scorso avevo chiuso un contratto in Germania, poi un infortunio mi ha costretta a saltare tutte le audizioni. Mi sono ritrovata con nulla, senza sapere cosa fare. Poi, il giorno del compleanno di mia sorella, ho deciso di mandare il video per gioco. Due giorni dopo mi hanno chiamata, non me l’aspettavo così presto”.

La televisione, spiega Chiara, è stato un mondo nuovo e “molto lontano dal mio essere”: “Le telecamere mi facevano paura, non sapevo come comportarmi”. Ma è stata proprio questa sua autenticità, il suo essere timida ma determinata, a conquistare il pubblico: “Sono severa con me stessa, probabilmente per la mia formazione classica, e la mia insicurezza è reale. Mi sono presentata con piercing, frangetta e le punte, questo dualismo ha incuriosito chi mi seguiva”.

Il rapporto con Pietro Bagnadentro (TrigNo)

Un momento cruciale del suo percorso è stato il confronto con il fidanzato Pietro Bagnadentro, in arte TrigNo, anche lui concorrente di Amici. “Ero sicura che sarei uscita io, non potevo accettare che uscisse lui, anche perché poi ha vinto la sua categoria. È stata una settimana pesante, ma ero serena e felice per lui. Aveva tanta ansia, temeva di uscire, e da ballerina capivo che la pressione per un cantante è diversa”.

Le offerte dopo Amici e i progetti futuri

Dopo il talent, Chiara non si è fermata. Tra numerose borse di studio all’estero e offerte di lavoro, ha deciso di partire con Francesco Fasano per New York ad agosto, dove continuerà la sua formazione. “Ho anche accettato una produzione in Repubblica Ceca con Donnarumma, farò degli spettacoli lì durante l’anno. Ho rifiutato Pechino perché le date non combaciavano. C’è un’altra proposta, ma non ho ancora deciso”.

Il ruolo di Maria De Filippi e il sostegno di Pietro

Fondamentale nel suo percorso è stata la guida di Maria De Filippi, “presente più di quanto si possa pensare, sempre diretta e sincera”. Anche il rapporto con Pietro è stato un sostegno importante, nato e consolidato nel contesto del programma: “Ci siamo aiutati in modo reale, senza finzioni. Ora fuori è tutto diverso, dobbiamo imparare a conoscerci di nuovo”.

La popolarità e i sogni nel cassetto

Riguardo alla popolarità, Chiara è onesta: “È strano, mi sento strana. Un cantante deve essere riconosciuto per strada, un ballerino non è così. Però è bello sentire l’affetto e il supporto artistico del pubblico”.

Infine, qualche curiosità: il suo sogno professionale è ballare un passo a due con Francesco Fasano, il modello di riferimento è Sylvie Guillem, e la prima telefonata dopo Amici è stata per la mamma, che tra lacrime e gioia le ha mostrato tutto il suo orgoglio. Chiara ha anche parole di affetto per il professore Montesso, “duro ma fondamentale”, che l’ha aiutata a crescere non solo come ballerina, ma anche come persona.