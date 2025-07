Cosa bolle in pentola tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca? È questa la domanda che da qualche giorno agita il mondo del gossip italiano, dopo che il settimanale Oggi ha pubblicato una serie di scatti esclusivi che ritraggono i due in atteggiamenti piuttosto intimi durante una giornata in barca a Pantelleria, in compagnia di alcuni amici.

Foto settimanale Oggi

Secondo il magazine, tra la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’attore — noto anche per il suo passato da tronista a Uomini e Donne — ci sarebbe un feeling molto particolare, che non è passato inosservato. Le immagini parlano chiaro: i due si spalmano la crema solare a vicenda, scherzano, ridono, e in un momento Arca sembra addirittura chinarsi per darle un bacio sul collo. Gesti che vanno ben oltre la semplice amicizia?

A rendere la situazione ancora più delicata è il fatto che Francesco Arca risulta ancora sentimentalmente legato a Irene Capuano, sua compagna da oltre dodici anni e madre dei suoi due figli.

Per ora, nessuno dei diretti interessati ha voluto commentare pubblicamente le foto e le voci, ma c’è chi scommette che dietro a quella giornata in barca possa nascondersi l’inizio di qualcosa di più profondo. Amicizia o amore? Solo il tempo — e forse qualche altro scatto rubato — potrà svelarlo.