A poche settimane dalla fine della sua relazione con Brando Ephrikian, nata all’interno del dating show Uomini e Donne, Raffaella Scuotto è tornata al centro dell’attenzione con un durissimo sfogo pubblicato sui social. L’ex corteggiatrice napoletana ha deciso di rispondere con fermezza a quelle che definisce “illazioni e falsità” circolate sul web, accusando apertamente chi – secondo lei – avrebbe distorto la realtà dei fatti.

“Siete da denuncia”: parole forti contro haters e gossip

Nel suo messaggio, Raffaella ha manifestato profonda esasperazione per i commenti offensivi che l’hanno travolta dopo la rottura: “Sono settimane che leggo cose di persone che pensano di poter parlare per mio conto. ‘Si faceva pagare tutto’, ‘l’ha lasciato tramite social’, ‘NE SO PIÙ DI TE’. Se credete di saperne basandovi solo sulle vostre percezioni, siete da denuncia”.

Un attacco diretto non solo ai leoni da tastiera, ma anche a presunti “ben informati” che continuano ad alimentare gossip infondati.

“Ho sempre pagato, compreso e dato il massimo”

Nel tentativo di mettere a tacere le voci che la descrivono come approfittatrice nella relazione con Brando, Raffaella ha chiarito: “Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho sempre fatto il possibile per portare avanti la mia relazione, forse anche troppo”. Un'affermazione che mostra non solo il suo punto di vista, ma anche la sofferenza dietro una relazione che, a quanto pare, non è finita nel modo più sereno.

Le “verità nascoste”: parole misteriose che infiammano i social

Nel passaggio più enigmatico del suo sfogo, Raffaella ha lasciato intendere l’esistenza di retroscena mai resi pubblici: “Sono venuta a sapere di cose che mi hanno fatto ribrezzo, di persone che mi hanno infangato ingiustamente per proteggere altri, mentendo. Dovete ringraziare sempre la mia bontà, perché se parlassi io perdereste totalmente la dignità”.

Parole che hanno fatto subito il giro dei social, scatenando un’ondata di supposizioni e domande da parte dei fan della coppia.

Brando risponde: “È tutta follia”

La replica di Brando Ephrikian non si è fatta attendere. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, l’ex tronista ha respinto ogni accusa, parlando di un clima di “accanimento” nei suoi confronti: “Non so nulla in merito alle chat di cui Raffaella ha parlato. Sono le solite quattro persone del cavolo che vogliono mettere zizzania e insinuare cose, senza un minimo di prova. È follia che ci sia questo accanimento nei miei confronti”.

Brando ha inoltre ribadito che la decisione di lasciarsi è stata presa in modo consapevole e condiviso, chiedendo rispetto per una vicenda che resta, almeno nelle sue intenzioni, privata.

Una fine… non troppo definitiva?

Nel frattempo, in molti ritengono che la parola fine della storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne non sia stata ancora scritta. Tra questi c’è anche l’esperta di gossip Deianira Marzano. A far pensare a un possibile spiraglio è un gesto che non è passato inosservato: Brando avrebbe inviato a Raffaella un mazzo di fiori per il suo compleanno. Segnale di riavvicinamento o semplice cortesia?