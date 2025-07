A sette anni dal suo addio a Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua a far parlare di sé. Il cavaliere toscano, noto per la sua storia con Gemma Galgani e per il soprannome “Gabbiano” che l’ha reso un’icona del Trono Over, ha rilasciato una lunga intervista rilasciata a Coming Soon, nella quale ha rivelato diversi retroscena inediti sul suo passato televisivo e sul futuro che potrebbe ancora riservargli un ruolo da protagonista sul piccolo schermo.

Il Grande Fratello Vip? “Rifiutai con gentilezza”

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip, avanzata direttamente da Alfonso Signorini. Manetti ha raccontato di essere stato contattato dalla produzione e di aver incontrato il conduttore nella celebre casa romana del reality. Tuttavia, il 69enne ha scelto di declinare l’invito: “Alfonso fu estremamente gentile con me, ma con la stessa gentilezza rifiutai di partecipare. Non me la sentivo di passare alcuni mesi in quella casa a contatto con personaggi più o meno ‘TeleVips’”.

Un “no” elegante, motivato dal desiderio di non snaturarsi e di mantenere un’immagine coerente con la propria personalità. “Non credo che avrei resistito molto all’interno della casa!”, ha ammesso con schiettezza.

L’affetto dei fan non è mai svanito

Nonostante la lunga assenza dagli studi di Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua a ricevere dimostrazioni d’affetto da parte dei fan. “Dopo tutti questi anni ricevo tuttora tantissime manifestazioni di affetto, sia sui social che in giro per l’Italia. Suppongo di aver lasciato un’ottima immagine di me stesso in tv”. In particolare, l’ex cavaliere racconta di essere spesso invitato a eventi e manifestazioni, soprattutto al Sud, dove le persone lo accolgono con grande calore.

Il sogno di una conduzione: “Vorrei un programma come Stranamore”

Se il Grande Fratello Vip non fa per lui, Manetti però non esclude un ritorno in tv. E l’idea è chiara: vorrebbe condurre un programma in stile Stranamore, a contatto con la gente comune, lontano dai “fenomeni televisivi”.

“Tornerei volentieri in televisione, ma solo per un format dove potrei esprimere me stesso. Mi piacerebbe un programma che racconti storie vere, con persone autentiche”.

Nessun ritorno a Uomini e Donne (e nessuna nostalgia)

Un ritorno al dating show che l’ha reso popolare? “Altamente improbabile”, dice Giorgio, spiegando che oggi Uomini e Donne è cambiato profondamente: “Ora il programma dovrebbe chiamarsi ‘Fenomeni e Fenomene… Giù la maschera!’”.

Parole dure anche verso alcune vecchie conoscenze del parterre, come Tina Cipollari, con cui un tempo c’era un rapporto d’amicizia ormai svanito. Manetti non ha più contatti con lei e neppure con Gemma Galgani, della quale parla con una certa distanza: “Sono ben 16 anni che Gemma partecipa al programma, dicendo di cercare l’amore… Le auguro buona fortuna”.

Il ricordo di Maurizio Costanzo

Tra tutte le figure televisive incontrate nel suo percorso, Giorgio ha speso parole d’ammirazione solo per Maurizio Costanzo, definendolo “un uomo eccezionale, a cui tanti personaggi odierni devono tanto”.