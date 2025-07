Le porte della scuola più famosa d’Italia stanno per riaprirsi con la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, e mentre i casting proseguono a ritmo serrato, una segnalazione ha catturato l’attenzione del pubblico: Veronica Peparini sarebbe stata presente durante le audizioni dei nuovi aspiranti allievi.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha riportato un messaggio ricevuto da una follower: “Deia, ho due amiche che hanno fatto il provino di Amici ieri e oggi. A visionare c’era la Peparini. Probabile ritorno tra i prof?”.

Una semplice frase che ha scatenato subito il tam tam mediatico e l’entusiasmo dei fan più affezionati della coreografa, assente dal programma dalla stagione 2022. Tuttavia, è bene specificare che, al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione o della stessa Peparini.

Un ritorno possibile, ma non certo

L’eventuale presenza della Peparini ai casting non implica necessariamente un suo ritorno nel corpo docente del programma. Potrebbe trattarsi anche di una partecipazione “tecnica”, in qualità di esperta di danza e profonda conoscitrice delle dinamiche dello show, magari chiamata per fornire un parere durante le selezioni preliminari.

Del resto, Veronica Peparini ha fatto parte della famiglia di Amici per quasi un decennio, diventando un volto amatissimo dal pubblico e un punto di riferimento per moltissimi ballerini passati dal talent.

I fan sperano nel comeback

Sui social l’ipotesi di un suo ritorno ha già entusiasmato i fan, che sperano in una reunion artistica e televisiva. La sua esperienza, il suo stile coreografico e la capacità di valorizzare il talento emergente l’hanno resa una figura iconica nel panorama del programma.

Per il momento, però, la sua presenza rimane solo una segnalazione da prendere con le pinze. L’unica certezza è che Amici 25 si avvicina e, come sempre, promette novità e colpi di scena.