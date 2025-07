Dopo l’esperienza a Temptation Island, Lucia Ilardo continua a far parlare di sé. La giovane, che nel reality di Canale 5 aveva deciso di lasciare il programma insieme al fidanzato Rosario Guglielmi, è oggi al centro di un vero e proprio ciclone mediatico.

Durante la puntata speciale andata in onda ieri sera, che ha mostrato cosa è successo un mese dopo la fine delle registrazioni, è emersa una verità sorprendente: Lucia avrebbe incontrato di nascosto il tentatore Andrea, con cui aveva avuto un breve flirt nel villaggio. A svelarlo è stato proprio lui, scatenando la reazione indignata del pubblico e lo sconcerto di Rosario.

Lucia inizialmente ha negato, poi ha ammesso l'incontro con Andrea, chiedendo un confronto privato con il suo (ex?) compagno per chiarire la situazione. Ma proprio mentre i telespettatori cercavano di capire come si sarebbe evoluto il rapporto tra i due, sono emerse nuove segnalazioni che complicano ulteriormente la vicenda.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Lucia non solo avrebbe continuato a sentirsi con Andrea, ma sarebbe stata avvistata in compagnia di altri due tentatori del programma: Francesco (che nel villaggio si era avvicinato a Valentina) e Salvatore. Con quest’ultimo, in particolare, pare che Lucia sia stata vista da sola, lasciando intendere che possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla rottura definitiva tra Lucia e Rosario, ma tutto lascia pensare che la loro storia sia giunta al capolinea. Molti fan ipotizzano che la Ilardo stia cercando di voltare pagina, esplorando nuove conoscenze dopo la fine della relazione.

Una cosa è certa: Lucia è diventata, nel bene e nel male, una delle protagoniste più discusse di questa edizione di Temptation Island. Resta da vedere se nelle prossime settimane uscirà allo scoperto con uno dei tentatori o se preferirà mantenere il silenzio, lasciando che i gossip parlino per lei.