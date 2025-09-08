A cura di AdnKronos

Ignazio Boschetto è diventato papà. È nato Gabriele, primo figlio del cantante de 'Il Volo'. Ad annunciarlo sui social è sua moglie Michelle Bertolini che ha condiviso oggi 8 settembre la foto di un grande orsacchiotto di peluche, fiocco e palloncini azzurri con la scritta: 'Benvenuto Gabriele'. E poi per chiarire che il parto è già avvenuto ha scritto: "A casa con il nostro piccolino".

Ignazio e Michelle sono diventati marito e moglie poco meno di un anno fa, a settembre 2024, prima con una cerimonia civile in provincia di Bologna e poi con una festa sul Lago di Como. La coppia aveva annunciato la gravidanza pubblicamente lo scorso aprile: "Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma". Inizialmente i due credevano di aspettare una bambina che avrebbero chiamato Bianca ma dopo l'ecografia morfologica, che si effettua solitamente durante il secondo trimestre della gravidanza, hanno scoperto che sarebbe arrivato un maschietto e avevano già fatto sapere di aver scelto per lui il nome Gabriele.

Giù da qualche settimana Boschetto e Bertolini contavano le ore che li separavano dal momento in cui avrebbero conosciuto il loro primogenito. "Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro", aveva scritto la coppia sui social qualche giorno fa. E ora la famiglia è tornata a casa in tre.