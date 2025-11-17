Negli ultimi giorni sul web erano circolate voci su un possibile addio di Rossella Erra a Ballando con le Stelle. I fan del programma di Rai 1 hanno subito mostrato preoccupazione per la possibile assenza della celebre “tribuna del popolo” nella prossima edizione.

Milly Carlucci chiarisce la situazione

A mettere fine ai rumor ci ha pensato Milly Carlucci, conduttrice storica del talent show, durante una chiacchierata con TvTalk. La Carlucci ha smentito ufficialmente le indiscrezioni, sottolineando il valore della presenza di Rossella Erra all’interno del programma: “Noi gli annunci li facciamo all’inizio della nuova stagione. Rossella è solidamente nella sua postazione come una grande tribuna del popolo nonché detentrice del tesoretto del cuore. È un ruolo in commedia importante, perché poi noi siamo veramente una grande commedia umana”.