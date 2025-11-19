Lo storico programma televisivo OK! Il Prezzo è Giusto avrebbe dovuto fare il suo atteso ritorno su Rai 1 a partire dalla primavera 2026, ma il progetto sembra essere cambiato radicalmente.

Nella giornata di ieri, Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato che l’operazione sarebbe saltata dopo che “il ritorno dello storico programma, prodotto da Fremantle, era stato annunciato sul sito di Rai Pubblicità, era stato commentato da Iva Zanicchi ed era stato scelto il nuovo conduttore (Flavio Insinna)”.

“Ma non è finita qui – conclude Candela -: ora il titolo potrebbe far ritorno sulle reti Mediaset”.

Ed infatti, pochi istanti fa il giornalista ha annunciato l’accordo e la fumata bianca: “Ok! Il Prezzo è Giusto andrò in onda su Canale 5. Pier Silvio non si fa fregare’ dalla Rai e riporta sulle sue reti lo storico titolo. Il game prodotto da Fremantle era destinato al prime time di Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna: il servizio pubblico lo aveva ufficializzato sul sito di Rai Pubblicità, poi il colpo di scena”.