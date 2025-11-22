La scomparsa di Ornella Vanoni ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e il pubblico italiano. La cantante, icona intramontabile della musica italiana, è morta all’età di 91 anni nella tarda serata di ieri, nella sua Milano, circondata dall’affetto dei suoi cari.

La notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando un grande vuoto e una profonda emozione nel cuore dei fan.

Il cordoglio del mondo della musica e della televisione

Nelle ultime ore, i social sono stati invasi da messaggi di affetto e ricordi commossi. Tantissimi artisti e personaggi pubblici hanno voluto dedicare un pensiero alla voce inconfondibile di Ornella Vanoni. Tra i primi a esprimersi, nomi storici della musica italiana come Loredana Bertè, Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, così come volti della TV tra cui Amadeus e Luciana Littizzetto.

Il ricordo di Fabio Fazio

Tra i messaggi più toccanti spicca quello di Fabio Fazio, che ha avuto la cantante come ospite fissa a Che Tempo Che Fa. Il conduttore ha scritto:

“Non sono in grado di dire niente, sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile, non riesco a dire proprio niente”.

Sui profili ufficiali della trasmissione è apparso anche un messaggio collettivo: “Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato, lo terremo sempre nel nostro cuore”.

Francesca Fagnani e il ricordo a Belve

La giornalista Francesca Fagnani ha condiviso una serie di scatti dell’episodio di Belve in cui la cantante era stata ospite, scrivendo: “Grazie per sempre. Che dolore cara Ornella, sei stata la colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile”. Un semplice, ma intenso: “Per sempre” conclude il suo messaggio.

Le parole di Laura Pausini e delle nuove generazioni della musica

Anche Laura Pausini ha voluto ricordare la sua artista preferita:

“Ognuno ha i suoi cantanti preferiti… la mia era Lei. Riposa in pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua luce non ci lasceranno mai. Unica”.

Commosso anche il messaggio di Elodie, con cui Vanoni aveva collaborato recentemente: “Una diva e un’amica”. La giovane cantante Gaia ha scritto: “A presto mia regina”.

Il cordoglio di TV e spettacolo

Anche il mondo della televisione ha espresso il proprio dolore.

Simona Ventura ha commentato: “La più grande! Un dispiacere immenso. La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre”.

A lei si uniscono Veronica Gentili, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che ricorda con affetto i momenti condivisi: “Ricorderò le nostre chiacchiere, i nostri gin tonic insieme. Sei stata preziosa per me, buon viaggio! Ci rincontreremo un giorno, ne sono sicura”.

Tra le altre, anche Giorgia, Elisa, Alessia Marcuzzi e Mara Venier: “Addio adorata Ornella, ci mancherai tanto”.

Il ricordo di Emma Marrone

Profondamente emozionante il messaggio pubblicato da Emma Marrone, che ha raccontato il legame speciale con Ornella: “Ciao Ornella. Mi mancherai infinitamente. Mi mancheranno le nostre telefonate, i discorsi sui ‘maschi’, il tuo risotto… Ma quelle come te non vanno via per sempre. Ti amo”.

Mahmood: un legame speciale

Anche Mahmood, che aveva collaborato con lei, ha dedicato un commovente pensiero: “Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti e tutto il tempo che mi hai regalato. Resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi. Ciao Ornella”.