La quarta puntata della tredicesima edizione di Belve, il programma cult di Francesca Fagnani in onda su Rai 2, promette sorprese, momenti intensi e ospiti di grande richiamo. L’appuntamento è fissato per martedì 25 novembre alle 21.20, come confermato dall’ufficio stampa Rai.

Gli ospiti della quarta puntata

Sul celebre sgabello di Belve si siederanno tre ospiti molto attesi:

Orietta Berti , icona della musica italiana

, icona della musica italiana Filippo Magnini , campione di nuoto e protagonista di Ballando con le Stelle

, campione di nuoto e protagonista di Ballando con le Stelle Martina Colombari, anche lei nel cast di Ballando, reduce da una toccante confessione sul figlio Achille Costacurta

Durante il programma, la Colombari aveva infatti raccontato i momenti più difficili affrontati dal figlio, che ha vissuto periodi bui segnati da gravi fragilità e diversi TSO.

Maria De Filippi protagonista di una sorpresa speciale

Oltre alle interviste tradizionali, ci sarà anche una partecipazione inaspettata: Maria De Filippi, che rivolgerà alcune domande direttamente a Francesca Fagnani.

L’omaggio a Ornella Vanoni

La puntata si aprirà con un ricordo dedicato a Ornella Vanoni. La Fagnani, intervistata da Fanpage, ha anticipato che si tratterà di un omaggio “poco rispetto a ciò che merita”, lasciando intendere che sarà un momento breve ma significativo.

Secondo indiscrezioni, potrebbero essere trasmessi alcuni estratti dell’intervista che la Vanoni aveva rilasciato a Belve due anni fa, una delle più apprezzate e discusse tra quelle proposte dal programma.