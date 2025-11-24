La quarta puntata della tredicesima edizione di Belve, il programma cult di Francesca Fagnani in onda su Rai 2, promette sorprese, momenti intensi e ospiti di grande richiamo. L’appuntamento è fissato per martedì 25 novembre alle 21.20, come confermato dall’ufficio stampa Rai.
Gli ospiti della quarta puntata
Sul celebre sgabello di Belve si siederanno tre ospiti molto attesi:
- Orietta Berti, icona della musica italiana
- Filippo Magnini, campione di nuoto e protagonista di Ballando con le Stelle
- Martina Colombari, anche lei nel cast di Ballando, reduce da una toccante confessione sul figlio Achille Costacurta
Durante il programma, la Colombari aveva infatti raccontato i momenti più difficili affrontati dal figlio, che ha vissuto periodi bui segnati da gravi fragilità e diversi TSO.
Maria De Filippi protagonista di una sorpresa speciale
Oltre alle interviste tradizionali, ci sarà anche una partecipazione inaspettata: Maria De Filippi, che rivolgerà alcune domande direttamente a Francesca Fagnani.
L’omaggio a Ornella Vanoni
La puntata si aprirà con un ricordo dedicato a Ornella Vanoni. La Fagnani, intervistata da Fanpage, ha anticipato che si tratterà di un omaggio “poco rispetto a ciò che merita”, lasciando intendere che sarà un momento breve ma significativo.
Secondo indiscrezioni, potrebbero essere trasmessi alcuni estratti dell’intervista che la Vanoni aveva rilasciato a Belve due anni fa, una delle più apprezzate e discusse tra quelle proposte dal programma.