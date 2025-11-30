Dal primo dicembre 2025 Mediaset introdurrà una serie di importanti modifiche al pomeriggio di Canale 5, con una mossa strategica destinata a rafforzare gli ascolti e la competitività della rete. La novità più rilevante riguarda la soap turca La forza di una donna, che raddoppierà la sua presenza in tv con due episodi al giorno, mentre verrà eliminata la storica striscia pomeridiana del Grande Fratello.
La forza di una donna raddoppia: due episodi quotidiani su Canale 5
A partire dal 1° dicembre, i fan della soap potranno seguire le vicende di Bahar e Sarp non solo nel consueto slot, ma anche in un nuovo appuntamento tra le 18:20 e le 18:45.
La decisione nasce dal grande successo registrato dalla serie, che ha ottenuto quasi 2 milioni di spettatori a puntata e uno share oltre il 26%, confermandosi uno dei titoli più forti della fascia pomeridiana di Canale 5.
Il GF sparisce dal daytime pomeridiano
La novità più clamorosa riguarda la cancellazione della striscia quotidiana del Grande Fratello, che non verrà più trasmessa alle 18:30. La breve finestra dedicata al reality si fermerà dopo l'ultimo passaggio delle 18:25 e non tornerà più nella fascia pomeridiana.
Il GF manterrà invece i suoi appuntamenti delle 13:40 e delle prime serate.
Ridimensionato anche Dentro la Notizia
Anche il programma di Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia, subirà un ridimensionamento nella griglia di Canale 5. Il talk di attualità e cronaca verrà compresso per lasciare più spazio alla soap turca, considerata più competitiva nella guerra degli ascolti del tardo pomeriggio.