Federica Pellegrini, ex campionessa di nuoto, ha vissuto momenti di grande paura per la salute di sua figlia. La “Divina” ha condiviso sui social una foto insieme alla piccola in ospedale, raccontando di aver perso “anni di vita in spaventi” a causa di uno stato febbrile che ha provocato convulsioni alla bambina.

Convulsioni febbrili: un’esperienza già vissuta

Nel post su Instagram, Pellegrini ha spiegato che non si tratta della prima volta: è la terza volta che la bambina soffre di convulsioni febbrili.

“Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava…”, ha raccontato l’ex atleta.

E ancora: “Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo… E’ la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!! Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava…. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui… da ieri”.

Il supporto del marito Matteo Giunta

Il papà della piccola, Matteo Giunta, è rientrato in Italia di corsa per stare vicino alla moglie e alla figlia: “E’ arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei…. Aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio”, ha aggiunto Pellegrini.