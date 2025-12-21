A cura della Redazione

Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 21 dicembre, ospiti di Mara Venier I Ricchi e Poveri, il celebre duo formato da Angelo e Angela.

Il loro ingresso in studio è avvenuto sulle note di uno dei brani più amati dal pubblico, “Che confusione (sarà perché ti amo)”, ma è stato segnato da un imprevisto. I due artisti, non accorgendosi di un gradino, sono scivolati cadendo a terra davanti alle telecamere.

Mara Venier è intervenuta immediatamente per prestare aiuto, mentre in studio è calato per qualche istante il silenzio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi: Angela ha riportato solo un lieve colpo al ginocchio e alla fronte, mentre Angelo è rimasto completamente illeso.

Prima dell’esibizione, allo staff è stato chiesto del ghiaccio per Angela, che lo ha applicato sulla fronte e sul ginocchio, potendo poi proseguire regolarmente la trasmissione.