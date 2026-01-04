Nelle scorse ore Damiano David, frontman dei Måneskin, e la compagna Dove Cameron hanno annunciato che presto convoleranno a nozze. La coppia, legata da circa due anni e mezzo, ha condiviso la notizia sui social pubblicando la foto del prezioso anello di fidanzamento, regalato dal cantante all’attrice e cantante americana come simbolo del suo amore.

Damiano David ritrova l’amore dopo la fine della relazione con Giorgia Soleri

Per Damiano David si tratta di un nuovo capitolo sentimentale, arrivato dopo la conclusione della lunga e intensa relazione con Giorgia Soleri, influencer e attivista. Ma anche per quest’ultima sembra essere arrivato il momento di voltare definitivamente pagina.

Giorgia Soleri mostra il nuovo fidanzato su Instagram

Nelle ultime ore Giorgia Soleri ha condiviso sul suo profilo Instagram un carosello di immagini che raccontano il suo 2025. Tra le foto pubblicate, però, ce n’è una che non è passata inosservata: uno scatto in ascensore in compagnia di un ragazzo.

Nell’immagine i due appaiono molto vicini, mentre lui le dà un bacio sulla testa, gesto che ha subito fatto pensare a una nuova relazione sentimentale.

Chi è il ragazzo misterioso: si tratta di Federico Olivetti

A svelare l’identità del giovane è stato il portale VeryinutilPeople, secondo cui il ragazzo sarebbe Federico Olivetti, designer romano che vive tra Roma e Milano.

Di Federico Olivetti si conosce ancora poco: il suo profilo Instagram conta poco più di duemila follower e i contenuti pubblicati sono prevalentemente legati al suo lavoro nel mondo del design. Al contrario, sembra essere molto riservato sulla sua vita privata, dettaglio che spiegherebbe la discrezione mantenuta finora sulla relazione con Giorgia.

Nessuna conferma ufficiale, ma i fan attendono novità

Al momento né Giorgia Soleri né Federico Olivetti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro storia. Per saperne di più non resta che attendere eventuali nuovi aggiornamenti o conferme da parte dell’influencer, che negli ultimi mesi ha scelto di condividere solo alcuni momenti selezionati della sua vita personale.