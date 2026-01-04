Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island e tronista di Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta. Dopo una lunga riflessione, la decisione è arrivata lo scorso mese, durante le registrazioni del programma svoltesi il 15 dicembre 2025. La puntata sarà trasmessa a gennaio 2026.

Contro ogni previsione, il tronista ha scelto Nicole Belloni, lasciando fuori Martina Cardamone, considerata da molti la favorita.

Il passato di Nicole Belloni a Temptation Island

Anche Nicole Belloni aveva partecipato a Temptation Island come tentatrice. All’epoca, si era avvicinata a Alex Petri, che partecipava al programma insieme alla fidanzata Vittoria Bricarello. Tra i due era nata una forte complicità, che li aveva portati a frequentarsi brevemente anche al di fuori del reality, prima di separarsi.

Il nuovo amore con Flavio Ubirti

Oggi, invece, sembra che Nicole Belloni abbia trovato il vero amore con Flavio Ubirti. A confermare la nuova relazione è stato un piccolo ma chiaro indizio pubblicato su Instagram: un cuore che rifiorisce nel 2026, dopo un periodo difficile nel 2024 e una fase di “riparazione” nel 2025.

Cosa aspettarsi dalla scelta

Non resta che attendere la messa in onda a gennaio per scoprire tutti i dettagli della scelta di Flavio Ubirti e seguire l’evoluzione della storia d’amore con Nicole Belloni.