Tra le coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello, spicca senza dubbio quella formata da Anita Mazzotta e Jonas Pepe. Sin dai primi giorni nella Casa, i due hanno mostrato una forte complicità, pur procedendo con cautela.

Anita, reduce da un periodo particolarmente difficile segnato dalla perdita della mamma, aveva infatti deciso di prendersi del tempo prima di lasciarsi andare. Quando però il sentimento ha preso il sopravvento, la coppia è diventata inseparabile. Oggi, lontani dalle telecamere, Anita e Jonas continuano la loro storia più felici che mai.

Jonas Pepe svela un dettaglio che fa impazzire i fan

Negli ultimi giorni, gli ex gieffini sono stati protagonisti di alcune dirette social, durante le quali hanno raccontato nuovi aneddoti sulla loro relazione. Il primo a sbilanciarsi è stato Jonas Pepe, che ha rivelato un dettaglio molto apprezzato dal pubblico: “Abbiamo iniziato a chiamarci amore. All’inizio è stato strano”, ha confessato Jonas, spiegando come il loro rapporto sia cresciuto ancora di più fuori dalla Casa, lontano dalle telecamere.

Jonas ha anche raccontato che Anita ha conosciuto i suoi amici e che il legame tra loro si è rafforzato grazie a una maggiore intimità e normalità.

La scelta di proteggere la relazione dai social

L’ex gieffino ha poi ribadito la volontà di non trasformare il loro profilo in un canale di coppia: “Il programma è finito. Abbiamo aspettato tre mesi per viverci davvero. Condivideremo viaggi ed esperienze, ma non tutto. Se un giorno torneremo al Grande Fratello, allora ci rivedrete h24”.

Anita Mazzotta: “È un sentimento fortissimo”

Successivamente è stata Anita Mazzotta a raccontare le sue emozioni, confermando la profondità del legame con Jonas: “Quando mi ha chiamata amore gli ho detto: ‘Sei impazzito?’”, ha scherzato, spiegando però che ciò che prova per lui è qualcosa di mai sperimentato prima.

Secondo Anita, la paura iniziale era dovuta proprio all’intensità del sentimento, che oggi definisce vero e autentico.

Una coppia “matura e intelligente”

Alla richiesta di descrivere la loro relazione con un aggettivo, Anita non ha avuto dubbi: “Matura, intelligente, incredibile”.

L’ex gieffina ha sottolineato come entrambi siano in continua crescita, sia come individui che come coppia.

La distanza e il rapporto con le famiglie

Anita ha parlato anche della relazione a distanza e del rapporto con la famiglia di Jonas: “Con la sua famiglia mi trovo benissimo, sono incredibili. La distanza la gestiamo come tutte le coppie: a volte sale lui, altre scendo io”.

Il momento più bello insieme? Jesolo

Tra i ricordi più significativi, Anita ha citato un momento speciale vissuto con Jonas: “Il momento più bello è stato a Jesolo. Non vi dirò per cosa, ma è stato intenso e importante”.

Perché Anita e Jonas non condividono tutto sui social

Infine, la Mazzotta ha chiarito una volta per tutte il motivo per cui la coppia non pubblica continuamente contenuti insieme: “Siamo due persone singole. Dopo aver vissuto h24 con le telecamere, ora vogliamo goderci il nostro rapporto. Condividiamo ciò che vogliamo, quando vogliamo”.