In un’ottica di razionalizzazione dei costi e valorizzazione dei format storici, Rai e Mediaset scelgono di riportare in prima serata due dei loro giochi più iconici: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, affidandosi a due volti amatissimi dal pubblico come Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Affari Tuoi torna in prime time con uno speciale dedicato agli innamorati

Su Rai 1, Stefano De Martino sarà protagonista venerdì 13 febbraio, in occasione della festa di San Valentino, con lo spin-off Affari Tuoi – Nella Buona e Nella Cattiva Sorte.

Il programma rappresenta una rivisitazione di Affari Tuoi – Viva Gli Sposi, speciale già visto nel 2021 con Carlo Conti alla conduzione. Anche in questa nuova edizione, i protagonisti non saranno i classici pacchisti delle regioni italiane, ma una coppia di innamorati prossima al matrimonio.

A custodire i pacchi, questa volta, non ci saranno altri concorrenti bensì amici, parenti e alcuni ospiti vip, pensati per arricchire lo show e renderlo più adatto alla prima serata.

La scelta Rai dopo il successo degli ascolti della Lotteria Italia

La decisione di sperimentare nuove prime serate con Affari Tuoi nasce dai risultati ottenuti dallo speciale dedicato alla Lotteria Italia. A confermarlo è Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai: "Nonostante il mercato concorrenziale sia più agguerrito, la tenuta del formato è granitica. Gli ottimi ascolti della serata dedicata alla Lotteria Italia confermano il proposito di sperimentare, nei prossimi mesi, ulteriori prime serate".

Anche Mediaset rilancia: La Ruota della Fortuna sbarca in prima serata

Non solo Rai. Anche Canale 5 segue la stessa strategia e porta in prime time il suo gioco simbolo, La Ruota della Fortuna, sempre condotto da Gerry Scotti.

Lo spin-off si intitolerà La Ruota dei Campioni e andrà in onda venerdì 9 e venerdì 16 gennaio. Si tratterà di due tornei auto-conclusivi, in cui si sfideranno i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti dell’attuale stagione.

Anche in questo caso non mancheranno gli ospiti vip: nel primo appuntamento sono attesi Ricchi e Poveri e Andrea Pucci, chiamati ad arricchire lo spettacolo e a rafforzare l’appeal della prima serata.